El impactante cambio físico de la actriz Amanda Bynes: drogadicción y enfermedades mentales

A lo largo de la historia de la televisión, son muchos los actores y actrices que han visto cómo su vida daba un giro de 180 grados después de alcanzar la fama. Y es que a veces, lidiar con las consecuencias de ser una persona conocida no es fácil.

Un nuevo documental de Investigation Discovery: 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', muestra los testimonios de actores y equipos de producción sobre el ambiente tóxico y el abuso sexual que pasaba detrás de cámaras en varios programas de Nickelodeon.

Una de las personas que tuvo que sufrir esto fue Amanda Bynes. La actriz de 37 años comenzó su carrera artística cuando apenas tenía siete años y participó en series tan conocidas como 'Todo eso' o 'El show de Amanda'.

En el 2010, la actriz anuncio su retiro de la actuación y fue arrestada múltiples veces. La estrella también permanecía en una tutela controlada por sus padres que terminó en 2022, similar a la de Britney Spears. En ese período, fue diagnosticada con desorden bipolar.

Con el paso del tiempo la actriz empezó a verse involucrada en polémicos escándalos relacionados al abuso de sustancias tóxicas, es decir, problemas con adicciones por drogas, lo cual fue agravando conforme creció.

En los últimos años, Bynes trató de lanzar su propio pódcast y convertirse en manicurista. En el 2023, fue puesta bajo una retención psiquiátrica dos veces por caminar en las calles de Los Ángeles desnuda y por ser referida para tratamiento.