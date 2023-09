Imanol Arias se pronuncia sobre su trayectoria tras el final de 'Cuéntame'

El actor interpretó a Antonio Alcántara durante 22 años de emisión y 23 temporadas Después de finalizar la serie de RTVE ha seguido vinculado al mundo de la interpretación

Imanol Arias forma parte del elenco principal de 'Cuéntame cómo pasó'. El actor interpretó a Antonio Alcántara durante 22 años de emisión y 23 temporadas. Después de finalizar la serie de Televisión Española, ha seguido vinculado al mundo de la interpretación.

El de Riaño está cerca de estrenar la obra teatral 'Muerte de un viajante', del dramaturgo y escritor Arthur Miller. Durante la presentación del espectáculo, el leonés ha abierto sus pensamientos para describir cómo afronta su carrera profesional después de dos décadas entregado a un personaje.

La revista 'Lecturas' quiso saber si el actor tenía en mente algún proyecto televisivo o película. "Durante todos estos años de Cuéntame he hecho cosas, al margen de Cuéntame, pero no tantas. Y se han acumulado ideas, hay proyectos que se perdieron, otros que se mantienen, y digamos que estoy en una situación de mucha tranquilidad. No tengo ningún agobio, la necesidad ahora es disfrutar mucho de este final después de tres años en este teatro".

"La ley del cine y la televisión tiene algunas cosas que hay que tener en cuenta también, porque si no, te puedes pasar de frenada." "De alguna manera, creo que para volver al audiovisual, algo tiene que pasarme en la vida. O tengo que engordar 10 kilos, no puedo volver con el mismo bigote y el mismo pelo otra vez", expresaba el artista.