Esta es la imagen que extrema la preocupación sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Diez Minutos ha compartido la preocupante imagen sobre la icónica presentadora de televisión En la imagen se muestra a una María Teresa Campos muy desmejorada físicamente

Según parece, las informaciones sobre el delicado estado de salud de María Teresa Campos han ido en aumento tras las recaídas que le han obligado a precisar atención hospitalaria. Pues bien, la última imagen que ha salido a la luz sobre la comunicadora ha hecho que se extreme mucho más la preocupación sobre su estado de salud.

La imagen en cuestión ha sido compartida por 'Diez Minutos', y en ella podemos ver a la icónica presentadora de televisión en un estado físico más que desmejorado y muy distinto al que nos tenía habituados, puesto que la perdida de peso es más que notable en ella.

Recientemente, desde su entorno, que están muy pendientes de la María Teresa, aseguran que la falta de apetito es el detonante de este empeoramiento físico, al igual que la falta de ganas por salir de casa o por hacer actividades junto a sus familiares y allegados.

Como era de esperar, esta imagen ha sido muy comentada en los espacios televisivos dedicados al corazón, y nos hace pensar que el estado físico de la presentadora ya no será el mismo, aunque su familia vaticina que la presentadora mejore en las próximas semanas y así olvidar este bache.

Imagen de María Teresa Campos tomada y extraída por Diez Minutos. | SPORT.es

Asimismo, cabe mencionar que hace unas semanas el portal de noticias Look, que se puso en contacto con la familia Campos, indicó que la presentadora estaba “muy malita” por culpa de la desnutrición. “No come, y si no te hidratas el organismo falla”. La revista 'Lecturas' desveló que la comunicadora tomó la decisión de restringir visitas de amigos y compañeros de profesión, ya que no quería ver a nadie debido a su empeoramiento físico.

“Siempre ha sido una persona muy sociable, a la que le encantaba recibir a sus amigos en casa, organizar comidas y cenas y ahora no quiere ver a nadie. Ni siquiera le apetecen las partidas de cartas con sus amigas de siempre, que antes eran sagradas”, explicó un allegado.