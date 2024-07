Ilia Topuria se convierte en padre de nuevo junto a su pareja Giorgina Uzcategui

Ilia Topuria, el conocido peleador de la UFC, ha compartido a través de redes sociales uno de los momentos más bonitos de su vida: el nacimiento de su hija. El deportista ha tenido su primera hija junto a su pareja Giorgina Uzcategui y ha decidido compartir el momento con todos sus seguidores. En una foto tomada en el hospital se puede ver a ambos padres sonrientes, sosteniendo a la pequeña.

“No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto”, escribía Topuria en su publicación de Instagram, compartiendo la felicidad que sentía. Dicho esto, aún no se conoce el nombre de la niña, aunque está claro que no tardarán en comunicarlo cuando compartan alguna nueva publicación con la pequeña.

Ilia Topuria ya se estrenó en la paternidad hace unos años con la llegada de Hugo, fruto de una relación anterior. Sin embargo, Topuria ha decidido mantener un gran secretismo sobre su hijo, hasta el punto de que el nombre de Hugo no se ha revelado públicamente. Durante una entrevista, Topuria compartió su experiencia como padre y explicó su filosofía sobre la crianza de sus hijos, destacando la importancia de que se ganen la vida sin recibir caprichos innecesarios.

El luchador subrayó que, aunque está dispuesto a proporcionarles un hogar seguro y comida, no cederá a todas sus demandas. "Les voy a dar todo cuando yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites", afirmó. Esta declaración refleja su deseo de inculcar en sus hijos valores de autosuficiencia y responsabilidad, asegurándose de que crezcan con una sólida ética de trabajo y apreciación por lo que tienen.