Ignacio de la Calzada, experto en derecho laboral: "Pagamos muchísimos impuestos"

El debate sobre si se pagan demasiados impuestos en España y, sobre todo, cómo estos recursos se utilizan en la gestión del estado, siempre ha sido extremadamente popular dentro de la población.

Una conversación a la que ha querido sumarse el experto abogado laboralista conocido como Ignacio de la Calzada, quien ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram hablando sobre algo que genera muchas inquietudes.

El post en cuestión, tiene que ver con cuánto debe pagar una empresa en términos de impuestos por cada trabajador que tenga contratado; arrojando unas cifras que no han dejado indiferente a nadie.

Según el experto, un trabajador que cobre unos 1.600 euros mensuales netos se traducirá en un coste de más de 3.000 euros. Algo que se debe a que, además del sueldo como tal, deberá abonar un 35% a la seguridad social y otro tanto más en impuestos varios.

"Con lo que da tu sueldo, tu empresa va a pagar un 35% adicional a la seguridad social. Os lo digo como abogado y como empresario", comentaba Ignacio de la Calzada al inicio de la publicación.

Además, el experto no dudaba en comunicar su opinión clara y directa sobre el tema con tres palabras que servirían como una muestra concreta de la misma: "Pagamos bastantes impuestos".

La perspectiva del abogado, por tanto, ofrece información que sirve como recordatorio sobre cómo funcionan las relaciones económicas entre una empresa y la persona a la que emplea, constatando algo que mucha gente ya sabía.

Tanto es así que la publicación se ha llenado de comentarios de todo tipo, demostrando que estamos ante un debate que estaría lejos de llegar a su fin a medio-largo plazo en nuestro país.