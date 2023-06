Un futbolista del Madrid, bajo la máscara de los alienígenas de 'Mask Singer'

El exfutbolista y la presentadora guardaron muy bien su secreto Aunque no fue una tarea fácil, ambos disfrutaron disfrazándose

El episodio de ayer del famoso programa 'Mask Singer' recibió a una curiosa pareja de alienígenas, cuyas identidades eran totalmente desconocidas. Había rumores, claro, pero lo que la mayoría no se esperaba es que tras esas máscaras se encontraban el exfutbolista Miguel Torres y la actriz Paula Echevarría, una pareja que afirmó habérselo pasado muy bien interpretando a Camela, a Aitana y Zoilo, e incluso a Shakira y Alejandro Sanz.

Esta es la primera que vez que la pareja aparece unida en televisión, y han elegido el programa de 'Mask Singer' porque, según Echevarría: "Es un programa muy limpito, para toda la familia y de entretener". Eso sí, lo que no se esperaban era que ponerse los trajes para actuar sería tan difícil. “La gente en casa no se imagina el calor que hace ahí metido. Pasamos momentos dramáticos por eso, y por no poder ayudarnos”, decía Torres.

Paula también compartía la misma opinión que su pareja, aunque para ella parece que lo más difícil fue mantener en secreto su aparición en el programa. Algo que le resultó aún más complicado en el caso de su hija: “Mi hija Daniela me mata ahora mismo, no lo sabe nadie”, confesó en el programa.

Y claro, es muy difícil adivinar quién está detrás de las máscaras pero no es una tarea imposible. De hecho, de entre todos los investigadores encargados de descubrir sus verdaderas identidades, Ana Obregón y Javier Ambrossi adivinaron quienes eran en realidad la pareja de alienígenas, aunque el resto del jurado no pudo conseguirlo.