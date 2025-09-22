Ideal para hacer deporte en casa y muy barato: esta máquina está de oferta en Lidl solo por unos días

Acaba de comenzar el otoño y la vuelta a la rutina supone la situación ideal para recuperar esos hábitos que nos permiten tener una vida sin los excesos típicos del verano.

Y es que una de las partes fundamentales en el proceso de recuperar la forma después de la época estival tiene que ver con hacer deporte y mantenernos activos.

De esta manera, una de las mejores opciones para poder llevar a cabo esto último de forma práctica consiste en tener una máquina de ejercicios en casa, pero estas no suelen ser baratas.

Lo bueno es que en las ofertas flash de Lidl se puede encontrar una excepción a esto último, dado que el supermercado ofrece una máquina de remo especialmente rebajada.

La máquina de remo en cuestión se puede encontrar en la tienda online de Lidl y ha pasado a costar 161,99 euros frente a los 169,99 euros que cuesta de manera habitual.

Además de la rebaja de más de 100 euros en su precio, hay que decir que esta máquina de remo cuenta con otras virtudes que hacen de ella un producto bastante atractivo.

Para empezar cuenta con un sistema de resistencia de aire de 10 posiciones, lo que hace que sea una máquina muy flexible en relación con el grado de esfuerzo que queramos hacer con ella.

Además, hay que recalcar que estamos ante una máquina de remo plegable, por lo que ocupa un espacio menor de lo habitual y podremos guardarla en la habitación sin que reste mucho espacio a la estancia.