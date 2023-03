¿Ibai se retira de Twitch? El streamer habla de la Kings League y sus motivaciones

El streamer se sinceró con su comunidad tras quedar eliminado de la competición Es propietario del club de eSports KOI y del equipo de la Kings League Porcinos F.C.

Ibai Llanos es considerando para muchos el mejor streamer de habla hispana, incluso alguno se atrevería a decir que es el mejor del mundo. Su carisma y forma de comunicar en el mundo del entretenimiento es sobresaliente y ha sabido aportar cosas diferentes a la plataforma de streaming Twitch, como su famosa Velada de Boxeo.

A pesar ser una de las figuras públicas más queridas de Internet, en los últimos meses ha recibido una cantidad de odio que le ha llevado a replantearse su futuro en la plataforma. Todo esto ha hecho que su retirada no sea un tema tabú y que incluso, lo comente con su comunidad en directo:

"He llegado a pensar en dejar de hacer lo que hago, pero gracias a la Kings League he encontrado momentos muy felices y a gente que le interesa lo que hacemos. De verdad, amigos, me hacéis muy feliz" dijo el streamer vasco en un sentido momento, tras quedar eliminado de la liga de Gerard Piqué.

"Me he notado que tengo un límite, y sé que esto tiene fecha de caducidad pronto. Esto no quita que siga haciendo cosas, y tampoco es por tener más vacaciones" comentó un afectado Ibai.