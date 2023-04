Ibai Llanos, obligado a pasar por quirófano: "Que me saquen ya de aquí"

El streamer vasco ha tenido que ser intervenido Ibai ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de las redes sociales

Ibai Llanos está más que acostumbrado a ser noticia, ya sea por sus directos habituales o por alguno de los eventos y similares en los que anda metido. Ahora bien, hoy toca hablar de algo que no esperábamos, la verdad. El streamer vasco ha tenido que pasar por quirófano.

Es bastante llamativo si tenemos en cuenta que ayer mismo, el creador de contenido se encontraba presentando junto a Masi la nueva edición de Disaster Chefs, donde realizaron un especial de la Kings League para su primer programa. Como decíamos, Ibai ha estado ingresado unas horas y ha aprovechado para mandar un mensaje fans a través de sus redes sociales para contar cómo ha ido la operación.

Cabe mencionar que el streamer comentó su operación durante el programa de Disaster Chefs, que se retransmitió en Twitch ayer por la noche, y lo hizo de forma tranquilizadora, la verdad. Así que, ya en el día de la intervención, desde primera hora de la mañana, Ibai estuvo activo en redes sociales, informando en todo momento a sus seguidores, tanto antes como después de la intervención.

"Nada chavales, que me tenían que hacer una punción lumbar. Hay que ingresar un par de horas. Ya les he dicho yo que al mediodía me piro. Si os habéis hecho alguna vez una punción lumbar, te tienen que medir la presión, pero ya está. Que me saquen de aquí de una vez. Que me saquen", dijo Ibai Llanos, todavía en la cama del hospital y con el gorro clínico puesto.

Una punción lumbar, según el portal web Mayo Clinic, es "una prueba que se utiliza para diagnosticar determinadas afecciones médicas". Esta se hace en la parte baja de la espalda, donde se sitúa una aguja entre dos huesos lumbares para tomar unas muestras de líquido cefalorraquídeo.

Luego, al estudiar ese líquido, se pueden diagnosticar más fácilmente otras infecciones más graves como pueden ser alteraciones del sistema nervioso central, meningitis, el síndrome de Guillain-Barré o esclerosis múltiple, aparte de varios tipos de cáncer.