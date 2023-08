Ibai Llanos y los contratos millonarios que rechazó (y tú no lo hubieras hecho)

El popular streamer ha hablado abiertamente de las ofertas que ha recibido

Evidentemente, Ibai Llanos es uno de los streamers hispanohablantes más importantes. Son muchos los creadores de contenido que le han intentado imitar sin éxito a lo largo de los últimos años, pero él tiene claro que retransmitirá sus directos en aquella plataforma que le permita hacer mejor su trabajo. Esta humildad ha provocado que Ibai rechazase numerosos contratos millonarios tal y cómo él mismo lo ha comentado.

Si bien es cierto que el vasco no suele hablar de dinero en su canal de Twitch, en este caso ha comentado su situación actual en el mundo del streaming y los millones de euros que habría rechazado: "he ganado una cantidad de dinero indecente (...). Podría haber ganado muchísimo más. Quizás en un futuro me arrepienta, pero creo que podría haber ganado cinco, seis o siete veces más dinero del que tengo actualmente. Pero tendría que haber tomado decisiones de las que no estaría orgulloso o de las que me hubiese arrepentido mucho".

Por ejemplo, a los 18 años rechazó un contrato de seis meses a cambio de 80.000 euros a pesar de que no tenía casi dinero en la cartera. Y ahora lo volvería a hacer porque el contrato no se ajustaba a su ideología.

En resumen, Ibai Llanos solo aceptaría un contrato millonario si este no implica un cambio en la forma de trabajar. El streamer vasco quiere seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, bajo las mejores condiciones.