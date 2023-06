Ibai Llanos habla sobre su cambio físico: "He perdido desde diciembre 15 kilos"

El streamer continua adelante con su objetivo por conseguir un cuerpo más saludable Así ha explicado como está progresando y cuál ha sido su cambio físico por el momento

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido del momento, se propuso perder peso y mejorar su forma física para conseguir tener una vida saludable hace ya un tiempo. Desde que anunció públicamente que ese sería su nuevo objetivo, el streamer no ha dejado de compartir el proceso poco a poco en sus redes sociales y canales de Youtube y Twitch, mientras crea todo tipo de contenido y organiza grandes eventos como 'La Velada del Año 3'.

En uno de los últimos directos que ha hecho en su canal de Twitch, el vasco ha querido compartir una vez más su progreso y ha dicho que ha perdido 15 kilos desde diciembre. Aún así, incluso con el progreso que ha conseguido, Ibai confesaba que se siente algo estancado desde hace unas dos semanas. "No sé porqué. Seguía haciendo las cosas bien pero ni mejoraba ni empeoraba", ha dicho preocupado el streamer, destacando así que no todo ha sido pan comido.

Pero dejando lo malo atrás, el vasco ha admitido que se suele pesar una vez cada medio mes, por lo que no es que pueda apreciar su cambio físico día a día. Pero por otro lado, haciéndolo así es capaz de ver de manera más notable como va alcanzando poco a poco su objetivo. “Me peso una vez cada dos semanas, y he vuelto a ver que he perdido otro kilo y medio”, ha dicho Ibai con alegría en su directo.

Parece que el siguiente objetivo del streamer a corto plazo es el de volver al peso que tenía hace unos cuatro años, cuando aún no era tan popular en internet. “Estoy a dos kilos de pesar lo mismo que el Ibai de 2019, que no era ni streamer”, ha anunciado Ibai para rematar el tema en su directo.