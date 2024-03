Ibai carga contra el uso de cortes en TikTok: "Ya no se puede decir nada"

La red social 'TikTok' se ha popularizado por incluir clips y extractos de los streamers. En uno de sus directos, el creador de contenido Ibai Llanos, ha estallado contra esta práctica con la que usuarios ajenos consiguen "farmear visitas". Además, el vasco carga contra el hecho de que tergiversen sus palabras y las de sus compañeros.

"Ibai, ya te han hecho un TikTok de lo que acabas de decir de los árbitros", le comentaba uno de sus seguidores. "Estamos en un momento en el que no se puede opinar de absolutamente nada", la respondía el influencer. "El metagame de Internet es el que más pereza ha dado de toda la historia de cualquier sitio. No se puede hablar de nada en directo, por eso lo mejor es jugar a simuladores y no decir nada", comentaba con indignación.

"La gente está deseando simplemente que digas algo, independientemente de si es polémico o no, simplemente que digas algo para farmear interacciones y visitas y que luego otras personas se aprovechen de ello. Y ya si hay suerte otro encima te responde. Y yo no he dicho nada, podéis ver el vídeo, hemos hablado de los árbitros, de los jueces, de cómo va a ir este año, de que hagas lo que hagas al final no todo el mundo va a estar contento, pero el metageme de Internet es así, es aburrido todo el rato. Yo no sé cómo no os aburrís de ver todo el rato mierda, ¿eh? No sé cómo es el algoritmo de TikTok; tampoco quiero incluiros a todos, pero madre mía, ¡qué pereza!", exponía el creador de 'La velada del año'.

Llanos incidía en el hecho de que sabe que muchos de sus seguidores no disfrutan de TikTok y que otros, solo ven vídeos de "gatos caminando por el campo". Por otro lado, recalcaba que "las cuentas de clips son una auténtica locura", y que "hay 400". Para el creador, la situación llega a un punto en que "da igual que te hagan un TikTok que cinco, ya ni sientes ni padeces".