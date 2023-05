Ibai ataca a Kick, plataforma que se postula como rival para Twitch

Si bien la nueva plataforma tiene unos pagos más atractivos, también tiene aspectos muy negativos Ibai Llanos ha criticado a Kick por ser un plagio de Twitch

La creación de contenidos en plataformas como Twitch o YouTube está a la orden del día, y la cosa solo apunta a ir a más aún. Da igual si tiene que ver o no con el gaming, los streamers actualmente son fenómenos de masas, tanto o más que algunas personalidades televisivas, por ejemplo. De hecho, algunos consiguen que esta forma de vida sea una actividad más que lucrativa, algo que depende del alcance que consigas tener, claro. Ahora bien, para ganar dinero, la fórmula es sencilla, todo depende, como decíamos, de suscripciones, pero también de donaciones, anuncios o patrocinadores, entre otros.

Recientemente, ha surgido una nueva, aunque aún está algo verde al parecer. Estamos hablando de Kick, plataforma que ha nacido para hacerle la competencia a Twitch. Pero vaya, hoy os hablamos de esta plataforma porque el que es uno de los creadores de contenido más relevantes de habla hispana, y a nivel global, no ha dudado en criticarla. Nos referimos a Ibai.

Como decíamos, Kick llegó hace poco para rivalizar con Twitch, y llegó con un atractivo muy jugoso para los creadores de contenido, ya que tiene unos porcentajes de pagos más elevados que los de la plataforma morada. Es decir, Kick ofrece un porcentaje mayor de las suscripciones para los streamers y no para la plataforma, quedándose ellos con un porcentaje menor. Ahora bien, no todo es tan perfecto y parece que hay alguna que otra razón por la que esta estaría aún muy lejos de Twitch.

Si bien Kick tiene unos pagos más atractivos para los streamers, cabe mencionar que esta plataforma tiene también sus sombras, ya que esta permite el juego de azar y los casinos. Por lo tanto, es fácil averiguar de dónde vienen los ingresos de esta y por qué pueden pagar de forma mucho más atractiva que Twitch, que cuenta con una mayor popularidad y más experiencia en este mundillo. Asimismo, Ibai Llanos no ha dudado en afirmar que Kick no deja de ser un plagio de Twitch, al menos en cuanto a apariencia, además de que sus servidores no parecen ir como deberían. De hecho, el propio Ibai comenta que si hace la velada en esa plataforma, explotan los servers.

Desde luego, parece que a Kick le queda un largo camino si pretende consolidarse en el mundillo y competir así con Twitch. De todos modos, sí que es verdad que algunos creadores de contenido más pequeños han querido probar suerte en ella, gracias a sus porcentajes más altos en los pagos a los streamers, pero es que los espectadores que esta plataforma reúne son muy, pero que muy, inferiores a los de la plataforma morada. Así que nada, habrá que ver cómo evoluciona esta supuesta rivalidad.