Hoy se cumplen 40 años del lanzamiento de Thriller de Michael Jackson. ¿Conoces todas sus canciones?

Es el disco más vendido de toda la historia de la música Su lanzamiento global se realizó el 30 de noviembre de 1982

Cuando algunos de vosotros ni siquiera habíais nacido aún, el 30 de noviembre de 1982 Michael Jackson sacaba al mercado el que sería el álbum más vendido de toda la historia de la música. Thriller era un disco redondo que cogía el nombre de una de sus canciones más famosas de todas que contaba con un videoclip espectacular en el que el ya difunto cantante compartía escenario con una horda de zombies. Este vídeo, de ni más ni menos que de 14 minutos de duración se convirtió en el clip musical más largo del momento y es uno de los vídeos más musicales más vistos.

Seguro que habéis escuchado casi todas las canciones del disco del Rey del Pop, pero ¿conocéis cuáles eran las canciones originales que contenía el famoso álbum? A continuación os las detallamos una a una: “Wanna Be Startin' Somethin'”, “Baby Be Mine”, “The Girl Is Mine”, “Thriller”, “Beat It”, “Billie Jean”, “Human Nature”, “P.Y.T.” y “The Lady in My Life”.

Si queréis repasarlas, os dejamos también con los videoclips de cada una de ellas:

Wanna Be Startin' Somethin'

Baby Be Mine

The Girl is Mine

Thriller

Beat it

Billie Jean

Human Nature

P.Y.T.

The Lady in my life

Como tristemente recordaréis, Michael Jackson murió el pasado 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina en su casa en North Carolwood Drive en el barrio de Holmby Hills de Bel-Air, Los Ángeles, California. Lo que nunca morirá es la música que nos ha dejado Michael Jackson.