Un hostelero muestra la escandalosa avería que le ha hecho una clienta

Ya son varios los hosteleros que deciden quejarse públicamente de algunos clientes Las acciones de algunos clientes tienen consecuencias en el trabajo y la economía del negocio

En las últimas semanas varios hosteleros han decidido aprovechar el altavoz que tienen en los medios para denunciar actitudes nefastas de los clientes que les perjudican gravemente en su negocio, como el zasca de un restaurante a una cliente que no acudió a su reserva. Los hosteleros están cansados de tener que soportar acciones de clientes que pueden repercutir económicamente en su negocio, como ha ocurrido ahora.

Esteban, propietario de un restaurante en San Sebastián, atendió al programa de La Sexta, 'Más vale tarde', y ha decidido explicar esta experiencia: "No era una clienta habitual, creo que era extranjera y la verdad es que no pensábamos que nos iba a hacer esta faena. Llegado el momento los 100 pinchos no vino a recogerlos con la avería que te hace".

Esta mala acción suponía una perdida de tiempo trabajando y además, si después no podía vender esos mismos pinchos se quedaría sin el producto y sin el dinero: "Y luego te quedas con todos los pinchos. ¿Qué haces con ellos?". Tal y como dice Esteban, los pinchos fríos pueden recolocarse en otros pedidos pero los calientes "te quedas con ellos".

Para que no vuelva a ocurrir, Esteban ha decidido tomar medidas y cobrar un adelanto del pedido cuando se traten de cantidades tan grandes: "A la gente no le va a suponer ningún problema y para nosotros va a suponer una garantía de seguridad".