Un hostelero abronca a una clienta que se quejó del servicio: "maleducada"

El uso de las redes sociales y de buscadores de internet ha supuesto un cambio en la relación entre cliente y hostelero Una práctica maravillosa cuando se reciben críticas positivas, pero un dolor de cabeza cuando es mal comentario

El uso de las redes sociales y de buscadores de internet ha supuesto un cambio en la relación entre cliente y hostelero. Hoy en día es bastante común utilizar nuestro dispositivo móvil para encontrar un restaurante al que ir y las reseñas suelen resultar un factor determinante al momento de escoger uno u otro.

Aplicaciones como Google Maps y Tripadvisor se han convertido en guías de restaurantes donde podemos encontrar la experiencia de otros comensales. En estas páginas podemos encontrar el horario, fotografías de los platos, el menú y la calidad del servicio puntuada a través de comentarios de los usuarios. Una práctica que es maravillosa cuando los hosteleros reciben críticas positivas, pero un dolor de cabeza cuando alguien lo utiliza para dejar un mal comentario.

Un hostelero se vio en la obligación de contestar a una clienta que se había quejado del servicio que recibió, diciendo que el camarero "me llamó maleducada" por haberle chistado en el momento de pedirle la cuenta. El establecimiento, por su parte, especificó que "lo llamaste chistándole como a un perro".

La reseña completa de la clienta decía que no volvería "porque los camareros telita, le chisté y le dije, perdona, pa la cuenta, no le voy a dar voces y tampoco sé cómo se llama ni me interesa, muy grosero me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él, creo que no son maneras, tres clientes menos".

Por otro lado, esta fue la respuesta completa del establecimiento: "¿estás protestando de verdad porque el camarero te llamó maleducada cuando la llamaste chistándole como un perro?". Continuando, "si usted está acostumbrada a llamar a los camareros así, aquí no vuelva gracias, me parece surrealista que encima usted proteste".