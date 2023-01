Horario y recorrido de la cabalgata de reyes 2023 en Girona

Un año más llega la cabalgata de reyes a Girona El recorrido acabará a las 19:45 en la Copa donde se realizará un acto de 45 minutos con sus majestades los Reyes Magos

Un año más llega la cabalgata de reyes a Girona. El preludio de una de las noches más mágicas del año, donde los más pequeños se mantendrán en vela esperando que sus majestades de oriente llenen de regalos su día.

Si eres de Girona o estás pensando en asistir a la cabalgata oficial, este será su horario oficial. El recorrido acabará a las 19:45 en la Copa donde se realizará un acto de 45 minutos con sus majestades los Reyes Magos.

Recorrido de la cabalgata de reyes 2023 por calles en Girona:

El recorrido comenzará a las 18h y pasará por: rotonda de Caterina Albert, c. de Caterina Albert, pl. de Prudenci i Bertrana, pl. de Miquel de Palol, c. de Mestre Francesc Civil, pl. de Joan Brossa, pl. de Poeta Marquina, rotonda de Sant Antoni Maria Claret, c. de Joan Maragall, pl. Catalunya, av. de Sant Francesc, c. de Santa Clara, pl. de la Independència (per vial oest), av. de Ramon Folch y, para acabar, la rotonda del Rellotge para acceder a La Copa.

Tras los últimos años marcados por el Coronavirus, en esta edición no se prevé que la cabalgata tenga ningún tipo de aforo limitado o restricciones de asistencia. Por lo tanto, no hace falta reservar plaza y se puede acudir libremente, como ha sido siempre, a cualquier tramo del recorrido para darle la bienvenida a los Reyes Magos.