¿Cuándo y a qué hora sale el nuevo disco de Bad Bunny?

Los seguidores de Bad Bunny están de enhorabuena. El artista de Puerto Rico estrena su nuevo álbum este mismo viernes. Es el quinto disco del cantante y ya conocemos su título: 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. Este nuevo trabajo incluye 22 canciones nuevas, además de alguna colaboración sorpresa.

Hasta ahora conocemos dos de sus nuevos temas: 'Where she goes' y 'Un preview', pero el resto son una incógnita. También son un misterio los artistas que colaborarán con el cante, además del estilo que empleará en cada una de las canciones.

Según reconoció en una entrevista para 'Vanity Fair', el puertorriqueño "está jugando con los sonidos" y también "se está inspirando en la música de los 70", a través de distintos géneros musicales. Para promocionar su estreno, 'Don Benito' ha publicado un vídeo en sus redes sociales. "El día más esperado por muchos ya llegó", añade el artista.

El quinto álbum de Bad Bunny se estrenará el viernes de 13 de octubre. 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' incluye 22 canciones. Sin embargo, ni el puertorriqueño ni su equipo han confirmado la hora de lanzamiento del quinto disco.