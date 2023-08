¿Es un hombre o un oso?: El video viral de TikTok que lo está petando

Este popular video ha abierto debate en las redes sobre la autenticidad del animal

En estos últimos días, las redes sociales han estado zumbando con el curioso caso del 'hombre perro'. Toco, un youtuber japonés, decidió transformarse en un Rough Collie y gastó una suma considerable en un disfraz ultrarrealista.

Sin embargo, este no es el único fenómeno que ha intrigado a la comunidad virtual. En China, el zoológico de Hangzhou se convirtió en el epicentro de un rumor que afirmaba que uno de los osos era, en realidad, un hombre disfrazado. La curiosidad se apoderó del público, aumentando significativamente las visitas al zoológico en los días subsiguientes.

En el vídeo que circula por las redes, se observa al oso de manera peculiar: de pie en sus patas traseras, mirando a los visitantes y alzando una de sus patas delanteras, como si saludara al público.

Estos movimientos, más propios de una actuación o una animación que de un animal, generaron controversia. Además, su apariencia no resultaba intimidante y ciertas arrugas en su espalda hacían pensar en la posibilidad de que fuese un disfraz.

En China denunciaron a un zoo por qué decían que el oso era un hombre disfrazado pic.twitter.com/be9YC1R3jY — ꧁☬Max☬꧂ (@zondanemesis) August 2, 2023

No obstante, el zoológico ha aclarado en un comunicado que el oso en cuestión es un ejemplar de oso malayo, una especie que tiende a caminar erguida en ciertas ocasiones, al igual que la figura que mostraba. Aunque el 'hombre oso' todavía no es una realidad, considerando el fenómeno del 'hombre perro', es posible que este tipo de curiosas transformaciones no estén tan lejos de ocurrir.