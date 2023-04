La hija de Ginés celebra la expulsión disciplinaria de Yaiza en "Supervivientes 2023"

Miriam protagonizo un momento impagable en plato Supervivientes expulsaba de forma disciplinaria a una de sus concursantes más polémicas

Si hay algo que no se puede tolerar en televisión son las faltas de respeto con amenazas e insultos y eso "Supervivientes" lo lleva a raja tabla. Por eso, el reality ha decidido expulsar de forma disciplinaría a Yaiza Martín, la última concursante en incorporarse y quien más confrontaciones ha tenido en su corta estancia.

Tras su última bronca con Asraf Bueno el programa comunicaba ayer durante la gala su decisión, algo que cogió por sorpresa a los asistentes en plato y que no tardó en despertar reacciones. Aunque, la más esperada era la de Miriam, hija de Ginés.

Su padre mantiene una relación amorosa con Yaiza, motivo por el que se convirtió en concursante y puso rumbo a Honduras. Miriam, por su parte siempre ha compartido no estar de acuerdo con la relación de su padre con la canaria, a quien no soporta y de la que no quiere saber nada, por lo que su reacción fue la más eufórica de todas.

La apoteósica reacción de la hija de Ginés a la expulsión de Yaiza

Tras escuchar la noticia no tardaba ni una milésima de segundo en saltar del sofá de alegría. Mientras daba saltos, animaba al público a ovacionar la decisión tomada por el programa, que no solo significaba la expulsión de Yaiza, sino que separaba su camino con Ginés en el concurso.

Miriam finalmente, comenzaba a hacer la croqueta de la emoción y del desahogo que sentía al ver que finalmente Yaiza abandonaba el programa.

Las reacciones en plato

"Lo veo bien porque las faltas de respeto y los insultos, yo no lo permitiría. Ahora que venga ella y dé las explicaciones que tenga que dar" explicaba el defensor de Yaiza tras conocer la decisión del programa en plato.

Por otro lado, muchos de los ex concursantes y defensores de otros participantes que continúan en la isla se han puesto de pie para aplaudir y celebrar esta decisión por parte de la organización ante una de las concursantes más polémicas de la edición.

Las peleas de Yaiza en el concurso

Yaiza tenía para todos en la isla. Nada más entrar la polémica le perseguía, y es que no ha parado de acumular conflictos. Quien más lo ha sufrido ha sido Asraf, quien se convirtió en su blanco nada más aterrizar en los cayos. Quiso incluso hacerle el vacío durante su "boda" excluyéndole de la celebración.

Aunque, su conducta de esta semana consiguió traspasar los límites. Amenazas, insultos y gritos son algunas de las cosas que Asraf ha tenido que aguantar de su compañera, y es que incluso el cámara grabó como Yaiza le llamaba "maric*na". “Cállate, que está la cámara”, le recomendó su novio, aunque ya era tarde.

Otra de las concursantes con quien ha tenido disputas fue Adara, quien hace tan solo unos días, tanto en la palapa como en pleno directo, tenía que soportar como se metía con su físico. “con ese cuerpo pareces una lagartija” le espetó Yaiza.

Y la mayor de las broncas, tuvo que ver con Arelys. Una pelea en la que incluso llegaron a las manos y por la que ambas recibieron una nominación disciplinaria. Todas estas peleas hacían que la productora tuviera en el punto de mira la conducta de Yaiza, quien finalmente fue expulsada por su comportamiento.

La decisión en la dinámica del concurso tras su expulsión

Cuando un concursante es expulsado o abandona el concurso la producción acostumbra a buscar una remplazo. Aunque también puede suceder que la dirección decida que no hayan más expulsados esa semana, puesto que ya ha sido expulsado una persona.

En esta ocasión, la decisión era explicada a los concursantes por parte de Jorge Javier durante la propia gala, “supervivientes, ante la expulsión disciplinaria de Yaiza, se ha quedado sin efecto la expulsión semanal”.

La reacción de sus compañeros

Para sorpresa de todos, quien más se ha alegrado de esta expulsión ha sido Jonan. El joven comenzó a aplaudir defendiendo la decisión del programa, ya que no compartía que su compañera hubiera empleado un insulto tan homófobo para hacer daño a Asraf.

Mientras tanto, los demás concursantes decidieron guardan un silencio respetuoso hacia la expulsión de Yaiza.