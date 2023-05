Hiba Abouk pasa al ataque: "Yo era más conocida que Achraf Hakimi"

La actriz no ha dudado en responder a las críticas que ha recibido últimamente "Es un mundo machista y misógino"

Como bien sabéis, desde que Achraf Hakimi fue acusado por supuesta violación, comenzó un proceso de divorcio entre el futbolista del PSG y la actriz Hiba Abouk, un proceso que no deja de traernos titulares de todo tipo.

Concretamente, en las últimas semanas, hemos podido ver algunos titulares que hablan de las pretensiones económicas de Hiba. De hecho, varios medios franceses apuntan que ella estaría pidiendo 10 millones de euros, mientras que él solo busca dar 2 millones.

Todo esto ha generado opiniones de todo tipo, ya que las redes sociales se han hecho eco de todo ello y no han dudado en compartir esas opiniones, algunas de ellas son críticas hacia Hiba Abouk. Con todo esto encima de la mesa, desde 'Sálvame' se han puesto en contacto con ella, concretamente ha sido María Patiño quien le ha trasladado el siguiente mensaje a la actriz a través de su móvil: "Es acojonante que te consideren una interesada".

La propia Hiba ha querido responder también a los anteriores comentarios que hemos mencionado, y lo ha hecho de forma más que contundente en respuesta al mensaje de Patiño: "Es un mundo machista y misógino teniendo en cuenta que cuando empezamos nuestra relación él no ganaba dinero y yo era más conocida que él. Imagínate", ha afirmado. "Lo bueno es que ya no me afecta lo que digan, quiero ser discreta para que el día de mañana no afecte a nuestra familia. Confío en la justicia y en el sentido común que están de mi lado", añadía, asegurando que no le preocupan las críticas que le puedan llegar por sus pretensiones económicas.

Hiba Abouk habla sobre Achraf y su estado de forma | SPORT.es

Por otro lado, Achraf ha puesto todos sus bienes a nombre de su madre que, a su vez, lanzó hace unas semanas una dura crítica a Hiba Abouk. "Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esta mujer", explicó Saida, que afirmaba desconocer por completo el movimiento de su hijo. De todos modos, el régimen de gananciales en el que se casaron puede cambiar la situación. Concretamente, este implica que el matrimonio, en caso de divorcio, divide la riqueza generada desde el momento en el que se lleva a cabo el enlace.

Adicionalmente, cabe mencionar que los abogados de Hiba Abouk, según la revista Lecturas, se plantean demandar a Achraf Hakimi por un delito de fraude al haber incluido a su madre como beneficiaria de toda su fortuna.