Herencia de Pelé: estos son los millones, propiedades y quienes se las reparten

O'Rei se marcha a los 82 años de edad dejando una fortuna de 100 millones de dólares Tres matrimonios y cinco hijo legítimos marcaron la vida del único futbolista con tres mundiales en su haber

El legado que Pelé deja en el mundo del fútbol tras su fallecimiento a los 82 años de edad es casi inalcanzable. O'Rei se marcha con el agradecimiento y la rendición del mundo del fútbol a sus hazañas e hitos conquistados durante sus años de carrera, en los que consiguió alzarse como el único jugador de la historia en conquistar tres mundiales.

Pelé ha sido un hombre fundamental en el mundo del fútbol, y su fama se limita casi exclusivamente a lo que hizo en la cancha, por su enorme belleza y plasticidad, y no lo que le pasó fuera. Sobrado de dinero durante y después de su carrera, el brasileño acumula una gran fortuna económica que ronda los 100 millones de dólares, repartida en grandes bienes, como lo fue su gran mansión de Nueva York, que vendió por un valor de 3 millones de euros.Pelé supo seguir generando ingresos una vez retirado de los terrenos de juego gracias a sus múltiples contratos publicitarios. “Yo no me hice rico con el fútbol como hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa”, llegó a expresar el brasileño en más de una ocasión.

TRES MATRIMONIOS Y CINCO HIJOS

Diferente fue su suerte en el amor. Se casó dos veces antes de contraer matrimonio con Marcia Aoki, con la que mantuvo relación hasta su muerte. Antes, se había casado por primera vez con Reis Cholbi, con quien tuvo tres hijos, dos niñas y un niño, y de la que se separó en 1982. Años más tarde volvió a casarse con Assíria Lemos Seixas, una relación que duró 24 años más, hasta su divorcio en 2008.

Con ella tuvo dos hijos gemelos en 1996, a los que habría que añadir una hija ilegítima, Sandra Machado, que murió en 2006, fruto de una relación extramatrimonial con su criada, y de la que nunca ha reconocido su paternidad.