Esto es lo que ha hecho el Banco de España con las pesetas que ya no están en circulación

El Ministerio de Hacienda ha decidido que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre saque a subasta todas las pesetas recaudadas a través del Banco de España durante 2021 y 2022. Sin embargo, estas no serán puestas a la venta en forma de moneda. Más trecientos sesenta mil kilos de las antiguas pesetas serán vendidas como chatarra.

El proceso de venta será online y se adjudicará a quién haga la puja más alta a sobre cerrado, es decir, los usuarios interesados enviarán su propuesta económica de forma telemática sin saber el resto de pujas y la más alta será la escogida.

Esta subasta, según dicen fuentes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no es nada en comparación con "la gran desmonetización que supuso la llegada del euro, entre 2002 y 2003, donde se trataron 6.605 millones de monedas, cuyo peso conjunto sobrepasaba las 30.400 toneladas".

Este proceso no se repite de forma periódica, sino que el Banco de España recoge monedas y hasta que no alcanza un volúmen considerable, no se destruye y se subasta el metal resultante.