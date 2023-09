¿Por qué no hay baños públicos en el Metro de Madrid?

La red de ferrocarril metropolitano de la capital madrileña fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII A día de hoy, la red de Metro de Madrid es la más extensa de España con 294 kilómetros de recorrido

La red de ferrocarril metropolitano de la capital madrileña fue inaugurada el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII. A día de hoy, la red de Metro de Madrid es la más extensa de España con 294 kilómetros de recorrido, convirtiéndose también en la tercera de Europa.

Desde su inicio hasta ahora, la red ha evolucionado considerablemente. Sin embargo, hay mejoras que todavía no se han incluido. Al menos, es lo que opina una usuaria de Twitter, que ha planteado esta situación a la cuenta oficial del Metro de Madrid. "Me hago pipí y @metro_madrid no tiene aseos. ¿Cómo es posible?", escribía.

Sin embargo, la respuesta del Metro de Madrid no ha contentado a los viajeros, que han denunciado encontrarse en esta situación de necesidad en varias ocasiones y han echado de menos los aseos. "No hay baños por motivos de seguridad".

Aunque algunos usuarios apuntaban que "en los intercambiadores de transporte sí que hay baños disponibles para los viajeros", otros argumentaban que hacen mucho uso del metro para desplazarse hasta sus puestos de trabajo o centro de estudios, y que a excepción de los mencionados intercambiadores, no pueden utilizar los baños públicos.