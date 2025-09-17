Si has tirado este billete de 100 pesetas, probablemente hayas perdido miles de euros

El mundo del coleccionismo de monedas y billetes nos ha dejado con sucesos increíbles: a menudo se venden ciertos artículos por dinerales que solo cabrían en la mente de un loco.

Y, si bien es cierto que las millonadas solo están ligadas a artículos de gran rareza, existen otro tipo de monedas y billetes más comunes que quizás podríamos tener por casa y también valen un buen dinero.

Ese mismo es el caso del billete de 100 pesetas acuñado en el año 1875. Un ítem que ha llegado a venderse hasta por más de 12.000 euros en subastas especializadas.

El billete en cuestión, está vinculado con la figura del Marqués de la Ensenada y se puede identificar de forma muy sencilla en caso de que conozcas su estética general.

Para poder hacerlo, tendremos que fijarnos en el anverso del billete, donde aparecerán dos figuras femeninas que representarían la ciencia y la industria de aquella época.

Lo malo es que se trata de un billete realmente antiguo que, además, dejó de estar en circulación en el año 1902, lo que lo convierte en un ítem muy codiciado por coleccionistas.

Y es que, uno de los factores que hacen que su precio se haya disparado en intercambios y compraventa tiene que ver con su conservación: cuánto mejor sea su estado, más dinero valdrá.

Esa es la razón por la que, si tienes billetes de 100 pesetas guardados por casa, lo mejor que puedes hacer es no tirarlos, dado que lo mismo valen una auténtica fortuna.