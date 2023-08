Harry y Meghan invierten más de 3,5 millones de euros en una película de Netflix

Harry y Meghan continúan su acuerdo de producción con Netflix después de estrenar el documental éxito "Harry & Meghan" Los duques de Essex serán los productores de esta obra literaria que contiene "escena de sexo candentes"

Harry y Meghan continúan su acuerdo de producción con Netflix después de estrenar el documental éxito "Harry & Meghan", que incluso consiguió récords de horas de visualización en la plataforma de streaming. Ahora, la prensa británica ha informado de que la pareja habría adquirido los derechos de una nueva novela por tres millones de libras.

Los duques de Essex serán los productores de esta obra literaria que contiene "escena de sexo candentes". Esta será su segunda colaboración para la plataforma después de haber realizado los seis capítulos del documental en el que hablaron de la familia Real.

La novela romántica se llama "Meet Me At The Lake" y está escrita por la autora y periodista Carley Fortune. Además, el libro guarda varias coincidencias con el romance de ambos en la vida real, aunque se trata de una ficción. La trama se desarrolla cerca de Toronto, Canadá, donde Meghan vivía cuando comenzó a salir con Harry.

El periódico 'The Sun', reveló que "los temas del libro atraparon a la pareja y fue elegido para su primera adaptación con Netflix". Este no es el único proyeco audiovisual en marcha, pues Harry está grabando el documental 'HeartofInvictus" y la pareja también ha participado en la serie 'Live toLead' con activistas como Greta Thunberg.