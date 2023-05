¿Quién es Hannah Waddingham? Todo sobre la presentadora que conquistó a Eurovisión 2023

La británica actúo en 'Ted Lasso', donde ganó un Emmy y en 'Juego de Tronos' "Mis doce puntos son para Hannah"

Los cantantes no fueron los únicos protagonistas de la noche de Eurovisión 2023, porque el carisma de la presentadora Hannah Waddingham, le hizo llevarse todas las miradas. La presentadora y actriz, fue parte del centro del show y las redes sociales no pararon de alabar su trabajo y su forma de ser.

La alegría y su humor hicieron que los espectadores rogasen en redes que su presencia fuese algo permanente en Eurovisión: "Mis doce puntos son para Hannah Waddingham", escribía un eurofan en Twitter."¿Estamos todos de acuerdo en que Hannah Waddingham necesita ser la anfitriona de Eurovisión todos los años, verdad?", confirmó otro.

I just want to see Hannah on #Eurovision all over my timeline, for the rest of forever. Is that too much to ask?