Así han sido las disculpas íntegras de Juanma Castaño a Luis Enrique

El audio manipulado de El Partidazo de la COPE ha indignado a la audiencia "Pido perdón. Primero a Luis Enrique, segundo a los oyentes de COPE y tercero a nuestros compañeros"

Juanma Castaño pidió perdón en nombre de El Partidazo de COPE por el audio de Luis Enrique, una manipualción que no pasó desapercibida por la audiencia del programa al poner en boca del seleccionador unas palabras escogidas de forma desafortunada. Si estás interesado en conocer cómo se desarrolló esta rectificación pública, aquí tienes el perdón íntegro del locutor y presentador de la COPE.

"Antes de arrancar con todo, he de hablar de un asunto que ha sido noticia y por el que tenemos que pedir disculpas. Anoche emitimos un audio editado, y no creo que no nos tiene que pesar decir que había sido manipulado porque cambia el sentido y el significado de la frase que queríamos trasladar. Era de Luis Enrique y lo que venía a decir era una frase que ponía en boca de Luis Enrique, pero que había dicho una espectadora de Twitch a través del chat. Esa frase, sacada de contexto, era una broma casi soez y desagradable. Y dimos por hecho que la hizo Luis Enrique cuando nunca lo hizo él".

En ese momento, El partidazo de COPE emitió el audio íntegro que tenían que haber emitido la noche de antes para que el público no se equivocase. Por esta razón, Juanma Castaño zanja la polémica con unas disculpas a tres bandas: "pido perdón, primero a Luis Enrique. Segundo a los oyentes de COPE y tercero a nuestros compañeros (...). Merecemos lo que nos ha ocurrido. No tenemos a lo que agarrarnos". Porque no es lo mismo poner en boca de un personaje público una frase que en realidad está leyendo del chat.