Si haces este movimiento en Bizum...avisarán inmediatamente a Hacienda

La nueva actualización de Bizum notificará a Hacienda estos movimientos Habrán nuevas limitaciones dentro de la aplicación

Con el crecimiento exponencial de usuarios y transacciones en Bizum, Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre esta plataforma de pago. Con más de 24 millones de usuarios y más de 40 mil millones de euros en transacciones en 2022, el Fisco busca prevenir el fraude fiscal y asegurar el cumplimiento tributario.

Aunque Bizum y los bancos ya establecen límites para las transferencias, Hacienda exige una declaración si la cantidad transferida supera los 10,000 euros. Esta normativa se basa en la Ley General Tributaria, que obliga a los bancos a informar sobre transacciones relevantes para la Agencia Tributaria.

En caso de no declarar transferencias de 10,000 euros o más por Bizum, Hacienda puede imponer multas que oscilan entre los 600 euros y el 50% de la cantidad no declarada. Además, si el origen de los fondos no está justificado, las multas pueden aumentar, llegando a sumas considerables. Por tanto, los usuarios deben estar conscientes de estas regulaciones al utilizar Bizum para transferencias significativas.

La vigilancia de Hacienda en la esfera digital sigue en aumento, y es esencial que los usuarios comprendan sus responsabilidades tributarias al realizar transacciones por medios electrónicos como Bizum. Así que ya sabes, a partir de ahora habrá que tener mucho más cuidado a la hora de emplear estos métodos para hacer transferencias de grandes cantidades de dinero.