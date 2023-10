No habrá 'paguilla' para los pensionistas en enero de 2024: Este es el motivo

Esta paga extra era recibida por los pensionistas en enero, a principios de año, para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo con el aumento de lPC

El sistema de actualización de las pensiones se basaba en el Índice de Precios al Consumo, una medida que nos indica si han subido los precios del "coste de la vida". Esta "paguilla" servía para compensar la diferencia entre la estimación de las pensiones y el coste general de las cosas pero ya desde el año pasado, cambió.

Los pensionistas han dejado de cobrar la popular "paguilla" de las pensiones por parte de la Seguridad Social. Esta paga extra era recibida por los pensionistas en enero, a principios de año, para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo con el aumento de lPC.

Sin embargo, actualmente, las pensiones se ajustan cada año, basándose en cómo han cambiado los precios durante los últimos 12 meses antes de diciembre. En este caso, para calcular las pensiones de 2024, se utilizan las variaciones de precios desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023.

De esta forma, las actualizaciones de las pensiones se basan en datos reales y no en una estimación. Como resultado, ya no hay errores de cálculo entre actualizaciones, por lo que no es necesario un pago extra para compensar la diferencia y la "paguilla" de pensiones ha desaparecido.

Cambios en la edad de jubilación en 2024

La llegada de 2024 traerá novedades importantes en materia de jubilación que, en lo referente a la edad legal para que un trabajador se pueda retirar del mercado laboral, se materializan en una nueva subida de dos meses con respecto a 2023 para poder optar al cobro de una pensión.

Estos incrementos en la edad del retiro se vienen implementando paulatinamente desde 2019 y responden a la decisión de que en 2027 la edad de jubilación ordinaria en España quede establecida en los 67 años.

Así, desde el próximo 1 de enero, se podrán jubilar con 65 años aquellos trabajadores que hayan cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 38 años, mientras que quienes no alcancen esa cifra no podrán jubilarse antes de haber cumplido 66 años y seis meses.