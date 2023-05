Haaland se presentó en pijama para celebrar el título del Manchester City

El club inglés ha levantado el título de la Premier League 2022/23 El futbolista noruego se presentó a un club nocturno para celebrar la liga, vestido con un pijama

El Manchester City se proclamó campeón de la Premier League 2022/23 el pasado sábado tras la derrota del Arsenal frente al Nottingham Forest. Aun así, el pasado domingo, los 'Citizens' no defraudaron a su afición, y vencieron 1 a 0 frente al Chelsea.

Pep Guardiola ha conseguido alzar el título por tercer año consecutivo, y ya son cinco ligas en seis temporadas. Erling Haaland es uno de los protagonistas, y es que en su primera temporada con el club, el noruego ha logrado hacerse con la liga y marcar 36 goles en 34 partidos.

La pasada tarde, los 'Sky Blues' celebraron la victoria sobre el césped del Etihad Stadium, acompañados de sus familiares y su entorno. Después, se fueron a seguir festejando el triunfo al club MNKY HSE, al que acudieron jugadores, miembros del staff, y sus parejas.

El futbolista noruego dio mucho que hablar, y es que se presentó en la discoteca vestido con un pijama de seda de color celeste con sus iniciales (E.H.) bordadas en el pecho. No lo hizo solo, y es que su novia, Isabel Johansen, llevaba un vestido de seda del mismo color, combinado con tacones y un bolso Chanel.

