¡Guti ya es abuelo! Zayra Gutiérrez ha dado a luz a su primer hijo

Zayra y Miki Mejías ya han sido padres de una criatura a la que han llamado Hugo Desde ahora, Guti y Arantxa de Benito ya son abuelos de su primer nieto

Con este tipo de noticias hay una cosa que nos queda bastante clara, y es que cada vez nos hacemos más mayores. Ahora en serio, os traemos la que es una de las mejores noticias del año para la familia de Guti (José María Gutiérrez), ya que el exjugador del Real Madrid acaba de ser abuelo por primera vez.

Ha sido su hija, Zayra Gutiérrez, quien ha dado a luz a su primer hijo, el cual ha recibido el nombre de Hugo. La joven de 22 años, hija de Guti y Arantxa de Benito, ha sido madre junto a su pareja Miki Mejías, con quien ya lleva más de 2 años.

Para los más curiosos, la criatura ha nacido, además de perfectamente saludable, con un peso de 2,600 kg y por parto natural, algo que ha ocurrido a las seis de la madrugada de este mismo domingo, 16 de abril de 2023. Cabe mencionar que la noticia la daba en exclusiva la revista ¡Hola!

Como decíamos, esto no solo significa que los dos jóvenes se adentran en el mundo de la paternidad, puesto que, además de los padres del padre del pequeño Hugo, Guti y Arantxa de Benito comienzan una nueva etapa en sus vidas como abuelos, algo que seguro que hacen con mucha alegría e ilusión.

Por otro lado, no es mal momento para recordar las palabras que compartió la propia Zayra a través de sus redes sociales para celebrar sus embarazo, unas palabras muy especiales dedicadas a su pareja y padre ya de su primer hijo: “No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida”.