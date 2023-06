La grave demanda a Kanye West: "No tiene derecho a agredirme"

Según una fotógrafa, Kanye le causó "grandes daños mentales y emocionales" El rapero suma otra demanda más a su historial

Kanye West es un rapero muy conocido en todo el mundo y por eso es lógico que, como personaje público que es, muchos periodistas y paparazzis se dediquen a sacarle fotos para sus noticias y artículos. Pero, al parecer, este pasado mes de enero de este mismo año una periodista fue agredida por el rapero mientras estaba en su coche sacandole fotos. La fotógrafa es Nichol Lechmanik y afirma que el incidente le causó "grandes daños mentales y emocionales".

Según la demanda que puso la misma Nichol Lechmanik, todo ocurrió de la siguiente manera: Ella había echando algunas fotos a Kim Kardashian en un recinto deportivo en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, y después se había marchado a su coche cuando de repente vio a Kanye discutiendo con alguien.

Entonces fue cuando la fotógrafa empezó a grabar todo lo que estaba viendo hasta que el rapero se acercó al coche y empezó a discutir con la paparazzi.

A pesar de la petición del cantante de que ella terminara de grabar, Lechmanik decidió seguir capturando el vídeo bajo el argumento de: "Pero Kanye, eres una celebridad". Entonces el cantante le cogió el teléfono y lo estampó contra el suelo, después se dio la vuelta y se marchó. “Me causó mucho miedo”, añade la fotógrafa.

"Él no tiene derecho a agredirme, golpearme o causarme miedo de seguir con mi profesión", dijo Lechmanik. "Quiero que Ye sepa que no puede hacer lo que me hizo sin enfrentar las consecuencias. Estoy decidida a defenderme para hacerle saber que debe cambiar su comportamiento abominable", añadió.

Nichol Lechmanik aseguró, en una rueda de prensa reciente en Los Ángeles, que en diez años de carrera nunca le había pasado nada igual. "Creo que la gente no entiende las dificultades que pasamos los fotógrafos", aseguraba la paparazzi a modo de defensa.