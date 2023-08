Gloria deja prendado a su cita en 'First Dates': "Estoy resplandeciendo a lo bestia"

Gloria ha llegado al programa en muletas porque sufre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth Ambos han conectado durante la cena

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Gloria ha venido a 'First Dates' para encontrar a la persona adecuada a la que dar el cariño y se ha encontrado con andrés, una persona con mucha sensibilidad que asegura ser "un ser de luz resplandeciente".

Gloria ha llegado al programa en muletas porque sufre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta sobre todo a las extremidades inferiores y que en su caso le ha afectado un poco a los pies.

Andrés, por su parte, pasó unos años complicados en su vida, perdió a su padre, rompió su segunda relación de pareja y después de mucho estrés laboral, entró en una depresión aguda y tuvo que estar 54 días ingresado.

Allí no tenía más que un papel y boli, y comenzó a escribir. Andrés entró en el hospital siendo una persona llena de miedos y salió siendo un nuevo Andrés.

Durante la cena ha habido mucha conexión entre ambos y Gloria ha tenido claro que Andrés era una persona estupenda: “Yo me considero una persona de luz, de ser una luz que estaba muerta ahora mismo, estoy resplandeciendo a lo bestia”, y lo que parecía que iba viento en popa se ha torcido a raíz de esa descripción.

Gloria considera que, si eres un ser de luz o no, te lo tienen que decir los demás no decirlo tú. Al llegar a la respuesta final Andrés ha dejado claro que quería seguir conociendo a Gloria pero Gloria le ha dado un “no” por respuesta, porque no ha acabado de tener afinidad con él.