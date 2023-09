Giro inesperado en el caso Daniel Sancho: El testimonio de un nuevo testigo que lo cambia todo

El polémico caso de Daniel Sancho sobre el asesinato de Edwin Arrieta sigue revelando nuevos detalles El testimonio de un nuevo testigo podría cambiar parte de la interpretación del suceso

El polémico caso de Daniel Sancho sobre el asesinato de Edwin Arrieta sigue revelando nuevos detalles. Hace poco más de un mes que conocíamos la confesión del hijo de Rodolfo Sancho sobre el crimen y descuartizamiento del cirujano colombiano en Tailandia.

Desde entonces, el cocinero permanece en la prisión de Koh Samui, cárcel del país asiático, hasta que celebre su juicio. Por otro lado, las autoridades tailandesas se encuentran desarrollando el informe de la investigación del caso, y todo indica que será entregado a la Fiscalía durante este mismo mes.

Los medios de comunicación de nuestro país siguen de cerca el caso. Esta misma semana, el programa de Atresmedia, 'Y ahora Sonsoles', ha dado una nueva exclusiva sobre el testimonio de un nuevo testigo que podría cambiar parte de la interpretación del suceso.

Este nuevo testigo se llama Luis, o por lo menos, es su nombre en clave durante el caso. Según relata, en 2005 este hombre habría puesto una denuncia a Edwin Arrieta, ya que presuntamente, el colombiano estaría obsesionado con él, llegándole a dar una paliza en la puerta de su casa. "Él desde el primer día mostró interés en mí", decía el denunciante.

"Lo conocí en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago y el cual yo le dije que no. Me empiezo a asustar cuando él exagera en las llamadas. Cuando no entiende lo que es un no, yo realmente no quería ser ni su amigo, ni quería nada con él", confesaba Luis. "Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía personas siguiéndome", decía.

"En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Yo me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia. O me hubiese matado, o yo lo hubiese matado".