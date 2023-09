El 'ghosting laboral', la actitud que cada vez se ve en más empresas y puede afectar a tu estabilidad

Se trata de una práctica en la que la empresa o candidato ignora a la otra parte

Si hablamos de 'ghosting', lo habitual es que entendamos a que nos estamos refiriendo, al menos en el ámbito amoroso: quedamos un tiempo con una persona, y de repente, o desaparece o desaparecemos. Dejamos de formar parte de su vida, o viceversa. Sin embargo, poco a poco este hábito ha empezado a llegar a las empresas, y claro, en el ámbito laboral, es una situación, cuanto menos, peligrosa.

Según los expertos, el 'ghosting laboral' se produce de dos formas:

El candidato o trabajador deja colgada a la empresa , desaparece sin dar explicaciones, dando por extinta la relación laboral o abandonando el proceso de selección.

, desaparece sin dar explicaciones, dando por extinta la relación laboral o abandonando el proceso de selección. La empresa decide no continuar con un candidato sin comunicárselo, o simplemente le despiden sin dar explicaciones.

Lo más habitual es que una persona abandone el proceso de selección sin avisar, ya sea porque le ha salido una oferta mejor o porque no le interesa el puesto. También ocurre cuando la compañía no comunica al candidato que no ha sido seleccionado o no le remite los siguientes pasos del proceso.

Por último, y aún más grave, también se dan situaciones tan extravagantes con candidatos contrataos por la empresa que no acuden a su puesto de trabajo el primer día, incluso con el contrato ya firmado.

De esta forma, lo mejor que puedes hacer es evitar hacer 'ghosting laboral', al mismo tiempo que las empresas dejan de utilizar esta técnica tan poco gustosa.