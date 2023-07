Gerard Piqué explica la historia de como consiguió conquistar a Clara Chía

Todo nos lleva a pensar a que usó esta técnica en su primera cita "Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante", ha asegurado Gerard Piqué a sus compañeros

Han pasado escasos días desde el estreno del último tema musical de Shakira, que una vez más ha ido dirigido a su expareja, Gerard Piqué, quién ha estado compartiendo en directo con sus compañeros de la Kings League sus trucos para ligar. Y es que aunque parece que la cantante aún no ha terminado de pasar página del todo, el exfutbolista ahora se atreve a contar sin muchos tapujos como consiguió conquistar a Clara Chía.

"Obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser 'gentleman'", explicaba el exfutbolista a sus compañeros para dar a conocer como se comporataba él en sus primeras citas.

Ante estas declaraciones, algunos de sus compañeros de la Kings League expresaron su descontento con la forma de actuar de Piqué, alegando que eso era caer en los estereotipos y que por eso no les gustaba, a lo que el exfutbolista ha decidido responder argumentando el por qué él cree que no está cayendo en los estereotipos. "¿Cómo que esto es un estereotipo? Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante", aseguraba Gerard Piqué a sus compañeros.

En el directo Piqué no ha dicho con quién puso en práctica esta técnica durante su primera cita, aunque por el contexto se puede sospechar de que fue con Clara Chía. Y es que a día de hoy parece que ambos siguen muy felices después de la ruptura del exfutbolista con Shakira, y se les ha podido ver recientemente en la boda del hermano de Piqué.