Gerard Piqué explica la curiosa manía que tiene en sus primeras citas

"Esto queda como un 'gentleman'", asegura el exfutbolista Sus compañeros no han estado muy de acuerdo con el catalán

En los directos de la King's League no solo se habla de los deportes, sino que también se comentan todo tipo de cosas de nuestro día a día. Y justamente en la última retransmisión ha sido en la que Piqué ha revelado algo curioso que hace siempre en sus primeras citas, y que ha sorprendido mucho a sus compañeros.

Y es que el tema ha surgido porque hace unas semanas desde que se ha estado rumoreando en los directos que uno de los presidentes de los equipos de la King's League ha estado teniendo un romance, a pesar de que ninguno de ellos ha salido a confirmarlo oficialmente. Pero estos rumores han sido suficientes para que Gerard Piqué haya decidio contar una de sus manías más curiosas e íntimas a la hora de tener una primera cita.

"En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita. Segundo, siempre la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como un 'gentleman'", contaba a sus compañeros el exfutbolista del barcelona, lo que de primeras ya generó opiniones de todo tipo al respecto.

"Esto son estereotipos. No me gusta. Yo me voy", aseguraba Spursito ante las palabras del catalán. DjMariio por su parte también mostraba su total desacuerdo respecto a lo que había dicho el exfutbolista, por lo que en general parece que la opinión más extendida entre los participantes del directo fue que lo que contaba Piqué no tenía sentido alguno. Así que al final parece que la técnica que suele usar el exfutbolista en sus primeras citas no ha convencidoa la mayoría.