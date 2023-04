Georgina Rodríguez y la sorprendente propuesta a Beret

Beret ha explicado la anécdota en el programa 'Martínez y Hermanos' de Movistar+ Georgina Rodríguez sigue al artista y cantó su canción en el concurso 'Mask Singer'

Beret es uno de los artistas españoles más reconocidos del panorama pop de nuestro país. El cantante ha visitado el programa de Movistar+ 'Martínez y Hermanos'. En el espacio presentado por Dani Martínez, ha explicado como surgió la sorprendente propuesta de Georgina Rodríguez.

"Estaba en casa tranquilo y empezaron a petarme el móvil diciéndome que estaban cantando mi canción en 'Mask Singer'” explicaba el cantante español. Quién estaba cantando su canción en el concurso de Atresmedia no era otra que Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

“Ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música” y fue entonces cuando surgió la inesperada proposición de Georgina a Beret. “Me dijo que iba a grabar el documental (Soy Georgina, que se emite en Netflix) y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar con ella 'Si por mí fuera'”.

Beret y Georgina Rodríguez cantan juntos 'Si por mí fuera' en la Starlite Gala de Marbella 🦁🎶 pic.twitter.com/o37eXYpevM — Televisivos (@televisivos) 9 de agosto de 2021

El momento se hizo viral y recorrió las redes sociales. La actuación de Georgina con Beret se hizo viral antes de que el programa de Netflix se estrenara, pero ahora ya está disponible en alta calidad en la plataforma de streaming. Beret recuerda el momento muy bien: “Fue brutal. Ella no había cantado nunca y tuvo que salir de su zona de confort. Yo estaría temblando, pero salió brutal. Tenemos contacto y es una persona muy cercana”.