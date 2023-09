Georgina Rodríguez sería la protagonista del nuevo videoclip de Sebastián Yatra según estas imágenes

Sebastián Yatra estrenará el próximo jueves 14 de septiembre su nuevo videoclip de 'Energía bacana' Las imágenes compartidas por Georgina Rodríguez parecen indicar que será la protagonista del clip

Sebastián Yatra estrenará el próximo jueves 14 de septiembre su nuevo videoclip de 'Energía bacana'. El artista colombiano ha comenzado a revelar algunos detalles que podrían anunciar una sorpresa para todos sus seguidores, que esperan emocionados la fecha señalada. Todavía no ha habido confirmación por parte del cantente, pero las imágenes compartidas por Georgina Rodríguez parecen indicar que será la protagonista del clip.

Lo influencer ha mostrado una galería de fotos con el título de la canción. "Que energía tan bacana" escribía en la publicación. En ellas, aparece sentada frente al televisor, en la piscina, con Yatra en lo que podría parecer la grabación del mismo. "Dios mío, Dios mío, para energía bacana", responde Yatra en con su perfil de Instagram.

La pareja de Cristiano Ronaldo reconocía su fama en Estados Unidos. "A cada paso que daba todos me conocían y me decían que habían visto mi reality. Me ha hecho muchísima ilusión que me conozcan desde el otro continente y estoy superfeliz", comentaba en su reality.

Por otro lado, la modelo también ha compartido la admiración de sus hijos por las canciones del colombiano. "Alana y Eva, les mando un beso gigante, espero que sigan escuchando Tacones Rojos. Los quiero, que Dios los bendiga", decía.