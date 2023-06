Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro: los motivos de la tensa relación

La madre de Cristiano Ronaldo decidió alojarse en un hotel cuando visitó a su nieto por su cumpleaños Todo apunta a que Georgina no tiene mucho interés en que la relación mejore

Aunque frente las cámaras Georgina Rodríguez y la madre de Cristiano Ronaldo parecían tener una buena relación, ahora hay motivos para pensar que no es así, y que las dos no se llevan tan bien en realidad.

Y es que el día 17 de este mes se celebró el cumpleaños del hijo mayor del futbolista, y Dolores Aveiro viajó a España para poder asistir a la celebración de su nieto, aunque en esta ocasión decidió alojarse en un hotel, y no en la casa familiar que tienen Georgina y Cristiano en Madrid.

En la cadena lusa CMTV, el periodista Leo Caeiro decía esto sobre la relación entre nuera y suegra: “Dolores está en Madrid, pero no en casa de Georgina. Últimamente, siempre que va a ver a su hijo, se queda en un hotel. Siempre que Dolores viaja para verles, Georgina llena la casa con sus amigos. Parece que no le apetece estar con ella”.

“Apenas vio a su nieto. Pudieron compartir momentos en su cumpleaños. Dolores estuvo con todos los nietos, pero debo ser sincero: no hay una relación bonita entre ellas”, afirmaban fuentes cercanas a la família del futbolista. Por lo que pese a estar invitada, parece que Dolores no tiene una muy buena relación con Georgina, y todo parece apuntar a que la que no pone de su parte para relajar la tensión es la propia mujer del futbolista.

Al parecer, Dolores prefiere no quedarse en la casa familiar debido a que, tras las reformas que hizo Georgina en el lugar, el espacio que estaba dedicado a ella ya no se encuentra disponible. Esto podría significar que en realidad ya no hay un sitio donde ella podría dormir tranquilamente en la casa, por lo que se entiende aún más el por qué elige alojarse en un hotel de la ciudad.