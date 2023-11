Qué saber antes de adoptar un gato: 8 consejos para ver si es momento de adoptar a un felino

Todo lo que debes saber sobre estos felinos

La decisión de adoptar un gato implica una gran responsabilidad, por mucha emoción y alegría que pueda transmitirnos la idea de tener una mascota, es necesario ser conscientes de las responsabilidades que comporta. Antes de dar el paso hacia la adopción, es crucial evaluar si estás preparado para satisfacer las necesidades de tu nuevo amigo felino.

Te contamos cuáles son los 8 consejos que debes seguir para saber si es el momento adecuado para adoptar un gato y qué aspectos debes considerar antes de dar la bienvenida a un nuevo compañero peludo a tu hogar.

1. Compromiso a largo plazo y acomodar tu hogar

Adoptar un gato implica un compromiso a largo plazo, estos adorables felinos pueden vivir hasta 15 años o más por lo que deberás meditar muy bien la decisión: antes de adoptar, reflexiona sobre tu disposición y capacidad para brindar cuidado y atención durante toda la vida del gato.

En primer lugar, piensa en cómo llevarlo a casa porque probablemente necesites un trasportín apropiado a su tamaño. Su comedero y bebedero, el arenero, algún cojín o cama donde pueda dormir, algún juguete, un rascador para que se afile sus uñas (y no lo haga en el sofá o en las cortinas) y las primeras provisiones de comida, en forma de latitas de comida, pienso para gato, o comida casera para gatos, son elementos que no pueden faltar en tu lista

2. Raza y edad

Puede que ya tengas claro el animal que te gustaría adoptar, por ejemplo si conoces a alguien que tiene un gato de una raza determinada, pero no siempre ocurre así. Antes de adoptar a un gato no está de más que obtengas algo de información sobre las características físicas (raza o mix de razas, por cuestiones básicas de su salud) y el carácter del gato que quieres como mascota.

Evalúa tu entorno doméstico para asegurarte de que sea adecuado para un gato. Considera el espacio disponible, la presencia de posibles peligros y la posibilidad de proporcionar un entorno enriquecedor para tu futuro compañero felino. También es fundamental decidir si vas a adoptar a un gato cachorro o a un gato adulto, valorando las posibles ventajas e inconvenientes en cada caso.

gato birmano | sport

3. Recursos financieros

La adopción de un gato conlleva costos asociados, como alimentación, atención veterinaria, juguetes y suministros básicos. Asegúrate de tener los recursos financieros necesarios para cubrir estos gastos de manera responsable.

4.Precauciones en casa

Los gatos son traviesos, ágiles y curiosos, por lo que antes de adoptar a un gato es importante tomar algunas medidas y establecer nuevas normas o costumbres en casa. Por ejemplo, las primeras semanas no dejes nada de comida, que no quieras darle, a su alcance porque aunque creas que no llegará al filete que has dejado en la encimera, lo más probable es que acabe consiguiéndolo. Un felino requiere tiempo y atención diaria. Antes de adoptar, evalúa tu rutina diaria para asegurarte de que puedas dedicar tiempo a jugar, acicalar y cuidar a tu nuevo amigo felino.

5. Condiciones de salud

Antes de la adopción, realiza una visita al veterinario para asegurarte de que tu hogar sea seguro y libre de posibles riesgos para la salud del gato. También, infórmate sobre las vacunas y chequeos regulares necesarios.

6. Compatibilidad con estilo de vida

Considera tu estilo de vida y rutina diaria. Algunos gatos son más independientes, mientras que otros requieren más interacción y compañía. Elije un gato cuyo temperamento se ajuste a tu estilo de vida.

Los gatos son seres sociales que necesitan interacción humana. Antes de adoptar, asegúrate de que estás dispuesto a proporcionar la compañía y el afecto que tu gato necesitará para mantenerse feliz y saludable.

gato bombay | sport

7.Microchip

Aunque es más frecuente en perros, poner a tu nueva mascota un microchip identificativo es una buena idea, ya que de esta manera será mucho más fácil recuperar al animal en caso de que se escape, se pierda o lo roben. En algunas comunidades autónomas españolas es obligatorio que los gatos lo lleven y también se exige como requisito para poder viajar con un gato a algunos países. Tenlo en cuenta.

8. Investigación y preparación

Investiga sobre las necesidades específicas de la raza o del gato que estás considerando adoptar. La preparación adecuada te ayudará a comprender mejor las necesidades particulares de tu futuro compañero peludo.

Adoptar un gato es un paso maravilloso, pero requiere una cuidadosa consideración y preparación. Evaluar tu disposición para asumir la responsabilidad de cuidar a un gato y proporcionarle un hogar amoroso es esencial para garantizar una relación feliz y duradera. Antes de adoptar, reflexiona sobre estos consejos y asegúrate de que estás listo para dar la bienvenida a un nuevo miembro peludo a tu familia.