Gambas mojadas en café con leche: Una tapa deliciosa para este guiri

Un hostelero de un bar en Sevilla ha vivido una extravagante situación que ha dejado perplejo a todo el mundo. Según explicaba el camarero en el programa 'Andalucía Directo', no ha vivido nada igual en sus 48 años de trayectoría. Un turista quedó sorprendido por las gambas que estaban expuestas en el mostrador, y lo que sucedió a continuación te sorprenderá.

El camarero decidió servirle cinco gambas, además de un café con leche y un agua caliente con limón para lavarse las manos. Aunque, el turista no entendió muy bien que debía hacer con cada caso. Lo más impactante sucedió cuando, el hombre en cuestión sumergió las gambas en el café y después, se bebió el agua con limón para para la limpieza.

La colaboradora de 'Andalucía Directo' no podía dar crédito a lo ocurrido: "¡No me lo puedo creer!", exclamaba incrédula. Esta pequeña anécdota generó diferentes opiniones en redes sociales. De hecho, algún usuario comentó otra historia similar.

Entre los comentarios, alguno aportó una visión muy negativa de los visitantes británicos. "Cada vez se me queda más claro que en Inglaterra no existe la inteligencia". De otra parte, también había gente más empática, excusando que "no pasa nada, si en el estómago todo se mezcla igualmente".