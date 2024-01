Gabriela Guillén se sincera sobre su complicado parto: "Mi hijo y yo casi morimos"

El pasado fin de año, 31 de diciembre, Gabriella Guillén se convirtió en madre al dar a luz a su hijo con Bertín Osborne. Los detalles sobre el parto fueron revelados dos días después del nacimiento, la criatura está sana y su madre acababa de llegar a su residencia. Al día siguiente, Bertín Osborne revelaba en exclusiva para la revista 'Hola' su intención de no ejercer de padre del recién nacido.

"He decidido que no quiero ser padre y no voy a ser padre. Ella me dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo", subrayaba antes de expresar su voluntad de hacerse una prueba de paternidad.

En este contexto, el periodista Antonio Rossi ha leído en el programa 'Vamos a ver' unos mensajes de texto escritos por la propia Guillén. En los mismos, alertaba sobre la supuesta veracidad del contenido, puesto que el comunicador ha contado que la madre y el bebé pudieron fallecer en el parto.

"Mi hijo y yo casi morimos, no quiero casi ni recordarlo. Mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Se les enroscó el cordón y perdí el conocimiento. Me dio arritmia, un desgarro. Estuve en el hospital desde el viernes y salí el lunes", relataba Guillén a una persona cuya identidad no ha sido revelada.

En la misma conversación, el colaborador del programa desvelaba que el hijo de Guillén y Osborne había sido un niño. "Es precioso, rubio y hasta las cejas las tiene rubias". Además, según ha descubierto Raquel Arias en el programa, Gabriela Guillénha sido la más sorprendida frente a la filtración de estas informaciones.

"No se lo podía creer. Se ha sentido traicionada porque se lo había contado a una amiga de confianza y no se esperaba para nada que fuera a contarlo a un periodista de televisión. Me ha dicho que yo podía hablar porque está sin palabras con esta traición", aseguraba la colaboradora. Además, ha confirmado las declaraciones sobre el complicado parto. "Es verdad lo que se ha dicho. Desgraciadamente, ha sido bastante doloroso y se está recuperando en casa con muchas molestias. Ha tenido muchos sangrados", zanjaba.