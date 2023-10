Gabriela Guillén ataca a Bertín Osborne tras el nacimiento del bebé: "No se ha preocupado por mi, no tengo contacto con él"

Hace unas semanas que se confirmó la paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén La joven ha criticado al cantante por su poca implicación en este momento tan importante

Hace unas semanas que se confirmó la paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén. La futura madre ha estado en el centro mediático junto al presentador desde que se conoció la noticia. Ahora, en el tercer trimestre de gestación, la joven ha criticado al cantante por su poca implicación en este momento tan importante.

Gabriela Guillén ha publicado unas historias en Instagram en las que mostraba su enfado. Hoy hemos podido conocer el motivo del mismo, ya que ha revelado que la razón es la relación que mantiene con Bertín Osborne a día de hoy. Además, ha explicado la complicada situación por la que tuvo que visitar urgencias y el presentador no contactó con ella, ni siquiera por teléfono.

"Me cuenta que se desplomó en urgencias encima de otra paciente y todo provocado por cómo se está portando Bertín con ella", explicaba Patricia López, reporterda de 'Vamos a ver'. Por otro lado, Gabriela Guillén ha roto su silencio y ha cargado directamente con Osborne.

"Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias... Le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él".