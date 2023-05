Así es 'Future Lover', la canción de Armenia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Brunette representará a Armenia con un tema muy personal 'Future Lover' es su apuesta para Eurovisión 2023

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Armenia defiende Eurovisión 2023 con 'Future Lover'

Armenia se prepara para pisar el escenario de Liverpool con 'Future Lover' una canción interpretada por Brunette en estilo R&B que sorprenderá al público con sus giros musicales. Brunette recogerá el testigo de Rosa Linn, la abanderada de Armenía en Turís que viralizó su canción 'Snap' pero no se vio recompensada en Eurovisión, quedándose con el vigésimo puesto.

Ahora Elen Eremyan, bajo el pseucónimo de Brunette representará a Armenia con 'Future Lover' una canción compuesta por ella misma, que refleja parte de su vida y que busca, hacer sentir empoderadas a las mujeres.

Videoclip de 'Future Lover' - Brunette

Letra de 'Future Lover' - Brunette

I just wanna make art

Read books and just find someone

Who likes me enough to kiss my face

I wanna explore with him and visit old bookstores

And cute little things, like drink smoothies at near cafes

Oh, oh, oh

Drink smoothies at near cafes

Oh, oh, oh

Oh, future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh, baby

Oh, future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you my future lover

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

It's like a daydream, but I got some other, better plans

I wanna scream and shout

My heart caught in chains

Cold heart, cold hands, fire in my veins

Fire in my veins, heart in chains

I'm a volcano that is going to explode in a sec'

I'm so hypnotized by someone that I've never ever met

Don't wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end, oh

Three minutes making impossible plans

Seven minutes of unnecessary panic attacks

Here I go with the coldest hands

Here I go with still no plans oh, still no plans

I can't cool off, no, I can't relax

Lord, what I'm gonna do my pain just attacks

I still have the coldest hands

Oh my Lord, my Lord

My pain, my panic attacks, oh

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

Ու դու ինձնից հեռու

Լքված ես հեռու, հեռու ես դու

Երազումս ես ու դու էինք լուռ

Մոլորվում էինք հեռու - հեռու հեռվում