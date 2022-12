Un futbolista del Cádiz rectifica tras haber publicado un tuit mofándose de los brasileños

Iván Alejo asegura que se ha interpretado de forma errónea El jugador ha pedido perdón a través de las redes sociales

La derrota de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 ha sido una jarra de agua fría para la afición, sobre todo para aquellos que veían que la selección brasileña partía como favorita en la Copa del Mundo. Si bien el humor está permitido, lo que no es positivo es burlarse del esfuerzo puesto sobre el terreno de juego y de la sociedad en general. Esta es la razón por la que Iván Alejo, futbolista del Cádiz C.F, ha tenido que rectificar de inmediato.

El jugador, en su tuit original, había acompañado a tres emojis de una persona celebrando la derrota con tres emojis de varios monos tapándose la cara. Por desgracia, son muchos los que han interpretado que Alejo se estaba mofando de los brasileños.

Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir.

Lo corrijo:

🕺🏼🕺🏼🕺🏼🫢🫢🫢 — Ivan Alejo (@ivanalejo7) 9 de diciembre de 2022

Finalmente, estas han sido sus disculpas: "como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir. Lo corrijo". En el lugar de los emojis de monos, Iván Alejo ha publicado tres caritas tapándose la boca. Ahora bien, el debate está en si el futbolista ha reculado, o bien se había equivocado realmente en la elección de los emoticonos.