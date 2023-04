Furor en redes por cómo su pareja llama al laurel ¡No te lo pierdas!

El vídeo ha arrasado en Tik Tok

El laurel se ha utilizado durante milenios como especia en la cocina y como remedio natural para muchas enfermedades. Originario del Mediterráneo, el laurel es una planta perenne de hojas brillantes y ovaladas que desprende un olor característico. Hay muchas variedades de laurel, pero todas tienen numerosos beneficios para la salud.

Uno de los beneficios más conocidos del laurel es su efecto digestivo. De hecho, las hojas de laurel contienen una serie de compuestos volátiles que ayudan a estimular las secreciones gástricas, mejorando la digestión y evitando la hinchazón y las flatulencias, uno de los motivos por los que se usa tanto en las comidas, además de su rico sabor.

La cuenta de Tik Tok @Celia_Puravida ha arrasado en la red tras compartir la conversación que ha tenido con su pareja, que es senegalés y está aprendiendo español. La joven, que estaba haciendo la lista de la compra, le ha preguntado refiriéndose a la laurel por la hoja verde que le echaba a muchas comidas para ganar gusto. Esta ha sido la respuesta del joven:

La respuesta de su pareja ha provocado sus risas al momento. "Aurelio, que tiene las hojas verdes y es muy bueno. Lo echo en la comida, me lo bebo. Le dices en Mercadona que quieres eso, que es muy barato y muy bueno para la salud", le ha comentado. Celia no podía parar de reír ante el modo en que su novio se refería a la planta y al final ha tenido que corregirle y recordarle que no es Aurelio si no Laurel.