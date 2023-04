Juan no deja a nadie indiferente en 'First Dates': "Lo que tengo de puta, lo tengo de santa"

Un joven de 26 años, andaluz, religioso y con mucho sentido del humor La curiosa descripción de Juan ante las cámaras

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Juan es un joven de 26 años, andaluz, con mucho sentido del humor. Y es que sus primeras declaraciones no han dejado a nadie indiferente.

El joven se define como alguien tradicional, devoto a la religión y la Semana Santa, pero eso no es incompatible para sus ganas de diversión: "Lo que tengo de puta, lo tengo de santa", así de claro lo ha dejado.

Durante la noche, Juan ha compartido mesa con César, un joven colombiano en busca del amor, pero parece que no es de su estilo:

"A mi me da igual colombiano, chino, portugues...pero es que no me pone" ha sido la primera opinión que ha tenido de su soltero. A priori, dos personalidades muy diferentes, veremos si el Cupido de 'First Dates' hace que salte la magia.