Frank 'de la Jungla' se lía a insultos tras anunciar un nuevo programa con la cofundadora de Vox: "¿Tengo que hacerme negro para que paren?"

Frank Cuesta ha atacado a la audiencia y gentuza ha sido lo más suave que ha dicho El anuncio del nuevo proyecto de Frank Cuesta ha generado la polémica

Frank Cuesta, conocido como 'Frank de la Jungla' tiene un nuevo proyecto entre manos. A punto de lanzarlo, ha desvelado que lo dirigirá de la mano de Cristina Seguí, la cofundadora de Vox, algo que no ha tardado en suscitar las críticas. Y Frank no ha dudado en atacar sin tapujos a todos aquellos que no estaban de acuerdo con su nuevo formato.

El próximo 31 de mayo, el presentador hablará de su nuevo programa 'Carretera salvaje' en 'El Hormiguero'. Tras el anuncio en redes del show junto a la cofundadora de Vox, las redes se le han echado encima.

Pero Frank no se lo ha tomado por la vía pacífica y ha ido directo al ataque. El presentador no ha dudado en pasar lista, acompañada de una retahíla de insultos, a todos aquellos usuarios que le habían comentado tras el anuncio de su nuevo programa. Cuesta dice estar harto del odio que recibe porque varios twitteros "llevan más de un año" buscándole.

Así que, esclavo de una gran furia, los ha señalado uno a uno: "Marina Lobo, Ruben Hood, GemaMJ y ahora Tomas Casas...llevan mas de un año acosándome, simplemente por decir que cambiaria la dirección de mi voto. Incitando al odio, deseando públicamente que se me asesine y a que se me acosen en cualquier lugar donde este. Me han hecho tal...", explicaba en redes.

Tras delatar a sus 'haters' Cuesta ha añadido unas declaraciones que todavía han aumentado más la polémica: "Me han hecho tal campaña de acoso que hasta mis hijos la han sufrido. Ahora digo que hago un programa nuevo de animales y ya lo están cancelando sin haber comenzado. Mi pregunta es: ¿quién me protege a mí, a mi familia y a mi trabajo de esta gentuza? ¿Tengo que hacerme negro, LGTBIJKLM u okupar una casa para que paren? Qué puto asco de gentuza", afirmaba.

Un fuerte enfado por parte del presentador, donde gentuza ha sido lo más suave que ha soltado a la que podría ser su futura audiencia. Y ha continuado directo al ataque:

"Supongo que aparte de ser mala persona eres un poquito retrasado", espetaba. Y lo remataba así: "Empiezas mintiendo y terminas intentando destrozar mi labor y trabajo. Vuestra envidia, malicia y sobre todo odio... lleva ya mucho tiempo campando a sus anchas. Se terminó para siempre. Ahora os hacemos frente. Eres un despojo y lo sabes", ha escrito.

Tal ha sido la escabechina mediática que el presentador ha borrado todo su contenido de Twitter y únicamente ha dejado una nueva publicación en tono irónico de Cristina Seguí sujetando a una víbora. Parece que no ha querido dejar rastro del escándalo que protagonizó.

Continuamos grabando ‘Carretera salvaje’ una manera diferente de ver la vida y la naturaleza. En la foto una vibora y la de delante una vibora tambien pic.twitter.com/89pRfEY1Kf — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 23, 2023